Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розраховує на неупередженість у розслідуванні справи про ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна ("Слуга народу") і на максимально жорстку реакцію з боку правоохоронних органів у разі підтвердження пов’язаних із цією подією фактів.

"Я думаю, що засоби масової інформації мали б навіть сказати, хто пропонував (гроші за видалення публікацій про це ДТП - ІФ), або надати інформацію правоохоронцям, тому що це дуже цікаво. Справа навіть не в ДТП, бо всі ми - люди, і всі можемо потрапити в ДТП. Питання в іншому: якщо підтверджуватимуться всі інші факти, пов'язані з цією подією, то реакція має бути жорсткою", - сказав Разумков на брифінгу у вівторок.

Водночас він наголосив, що особисто докладатиме всіх зусиль для того, щоб на правоохоронців не було жодного тиску у зв'язку з розслідуванням цієї справи.

"Наскільки я розумію, зараз цю справу повинні будуть забрати ДБР від МВС, з Національної поліції, тому що це зона відповідальності саме їх. І сподіваюся, що розслідування буде абсолютно неупередженим", - уточнив спікер.

Крім того, він вважає, що нардеп Трухін має сам прокоментувати ситуацію, пояснивши, "що насправді сталося для того, щоб ми зараз не займалися домислами".

"Це правильно і чесно. Я думаю, що так і треба робити. Сподіваюся, що колега на це піде", - додав Разумков.