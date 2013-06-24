Головний залізничний вокзал Дніпра нещодавно отримав 6 потужних багатосекційних зарядних станцій. Їх установили в залах очікування, зокрема у «Фортеці незламності». Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Кожна станція здатна одночасно заряджати 8 смартфонів, а окремі мають ще й додаткову комірку для ноутбука. Усі підключені до резервного живлення (генераторів) на випадок знеструмлення вокзалу в разі планових відключень електроенергії чи можливих блекаутів.

Ще одна перевага цих зарядних пристроїв — простота в користуванні. Секції для зарядки ґаджетів схожі на комірки камер схову, всередині яких розетки та зарядні шнури, дверцята зачиняються-відчиняються подібно. Можна поставити свій ґаджет заряджатися, закрити дверцята секції на код і посидіти в залі очікування чи відійти у справах.

Користування зарядними станціями безоплатне, ще й працівники вокзалу прийдуть на допомогу людям, які з технікою не на "ти".

Зарядні станції були в короткий строк вироблені в Туреччині спеціально для України й надані Укрзалізниці групою казахстанських підприємців-доброчинців Kusto Group.