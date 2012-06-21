Настільна версія браузера Google Chrome отримає спеціальний режим для читання тексту. Нововведення полягає в механізмах, які дозволяють виділити елементи, які зможуть завадити сприйняттю основної інформації. Сьогодні функція з'явилася в тестовій збірці браузера, а після налагодження її внесуть у найближчі оновлення.
Варто відзначити, що ця особливість не нова – ще в 2015 році перші версії Microsoft Edge мали схожі можливості. Крім Edge, режим читання присутній у браузерах Safari і Firefox. Причому останній дозволяє налаштувати сторінку на свій розсуд, змінивши колір фону або формат шрифту.
Вперше Google надали режим читання користувачам мобільної версії Chrome, де на сторінці залишається лише текст при активації спрощеного перегляду. Ще в лютому з'явилася інформація про те, що фахівці компанії працюють над впровадженням нової функції в настільний браузер.
На даний момент будь-який користувач Google Chrome може випробувати новий режим, включивши Reader mode в адресному рядку. Швидше за все, в наступному оновленні браузера функція «переїде» в основне меню.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»