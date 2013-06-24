Нагороду, яку запровадив Президент Володимир Зеленський, вручив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час зустрічі з віцепрезидентом Google Караном Бхатією в межах Міжнародного економічного форуму в Давосі.

«Цією нагородою нам приємно підкреслити, що компанія Google — великий друг України. Буквально з перших днів війни ви почали допомагати нам на інформаційному фронті, безліччю ініціатив для бізнесу та найголовніше — гуманітарною підтримкою наших громадян», — зазначив український посадовець.

Із початку повномасштабного вторгнення Google.org і співробітники Google зробили мільйонні пожертвування та надали гранти на суму $45 мільйонів. Компанія однією з перших застосувала санкції проти росії. Це призупинення реклами Google, співпраці з російськими рекламодавцями. А також відмова в нових реєстраціях у хмарних сервісах, GooglePay та функції монетизації для YouTube у росії. Із перших днів Google намагався забезпечити висвітлення війни найбільш коректно: YouTube видалив понад 9000 каналів і 70 000 відео, які спотворювали правду про російську агресію, наголосив міністр.

Уже 26 лютого Google на невизначений термін призупинив монетизацію російських державних ЗМІ у всьому світі, а потім YouTube заблокував усі канали, пов’язані з усіма російськими державними ЗМІ у Європі. Google розширив кіберзахист для облікових записів українців. Дуже важливим для наших державних ресурсів та ЗМІ став Project Shield — Україна вдячна за безплатний необмежений захист від DDoS-атак.

Каран Бхатія наголосив: «Для нас велика честь, що нашу роботу відзначено «Відзнакою миру». Ми й надалі співпрацюватимемо з українським урядом, щоб надавати більше підтримки, доки в цьому є потреба».