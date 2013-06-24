Міністерство освіти і науки України та Мінцифра домовилися про партнерство з Google for Education за підтримки ЮНЕСКО, у межах якого розпочато забезпечення 50 000 ноутбуками Chromebook закладів освіти. Про це повідомляє прес-офіс Мінцифри.

Станом на 5 жовтня 2022 року ноутбуки передано в області:

Дніпропетровська — 3 647

Донецька — 1102

Херсонська — 761

Чернігівська — 2 273

Сумська — 1 774

Частину пристроїв, а саме 120 одиниць, отримали педагогічні працівники Луганської області, які нині тимчасово працюють і проживають у Дніпропетровській області. Забезпечити ноутбуками решту педагогічних працівників планують впродовж осені цього року.

За даними Міністерства освіти і науки України, 2292 заклади освіти були пошкоджені та 309 зруйновані з початку російського наступу в лютому.

Це означає, що двоє з трьох дітей, які проживали в Україні станом на початок цього року, мали перерви в навчанні, а в деяких із цих дітей взагалі не було доступу до навчання.

Важливим інструментом для повернення до навчання може стати сучасний гаджет, який допоможе залучити учнів до навчання.

Проєкт є продовженням ініціативи «Ноутбук кожному вчителю», а його реалізація стала можливою завдяки домовленостям Міністерства освіти і науки України з компанією Google та за підтримки Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО.

Крім цього, щоб допомогти українським вчителям продовжувати викладати, а учням — продовжувати навчатися, Google.org надає ЮНЕСКО 1,2 млн євро, щоб 50 000 вчителів в Україні змогли здобути психосоціальні навички для підтримки психічного здоров’я їхніх учнів. Це допоможе українським вчителям отримати деякі критично важливі інструменти, які їм потрібні для того, щоб продовжувати викладати в цих складних обставинах. А також частиною загальної підтримки, наданою Google.org і співробітниками Google у розмірі понад 40 млн доларів США грошової допомоги та 5 млн доларів у вигляді пожертв для гуманітарних проєктів.