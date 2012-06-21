Американська корпорація Google, в особі своєї дочірньої компанії Fitbit, анонсувала новий фітнес-браслет Fitbit Charge 5. Його особливістю стала можливість знімати ЕКГ.

Про це повідомляє Bucha.Life з посиланням на The Verge.

Fitbit Charge 5 оснащений кольоровим AMOLED-екраном з підтримкою технології Always-on-Display. Пристрій виконаний в округленому корпусі, який доступний у декількох кольорах – від чорного до золотистого. Новинка отримала можливість аналізувати рівень насичення крові киснем, рівень стресу, а також моніторити серцебиття і якість сну. Ключовою особливістю новинки стала можливість знімати ЕКГ. Відзначимо, що раніше такою функцією могли похвалитися лише «розумні» годинники.

В автономній роботі пристрій працює тижнями. Однак при включенні опції Always-on-Display час роботи від одного заряду менше двох діб. Оцінили Fitbit Charge 5 у 180 доларів або 4 806 гривень станом на 26 серпня 2021 року.