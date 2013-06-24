Кіт, що зник безвісти вісім місяців тому, возз’єднався з господинею після того, як вона впізнала його нявкання під час телефонної розмови з ветеринаром.

Британка Рейчел Лоуренс консультувалася телефоном з ветеринаром із приводу здоров’я своєї іншої кішки, коли почула на задньому плані характерне нявкання свого кота, який вісім місяців тому зник. Ветеринар пояснив їй, що це бродячий кіт, якого принесли у клініку добрі люди. Але пані Лоуренс була впевнена, що впізнала нявкання зниклого домашнього улюбленця. Тому вона ще раз передзвонила ветеринарові й запитала, чи той бродячий кіт, чий голос вона почула у слухавці, чорний і з білою плямою на задній лапі. Коли цей опис підтвердили, вона взяла фото кота Барнабі й вирушила до клініки.

Пані Лоуренс каже, що впізнала кота, щойно його завели до кімнати. «Я не могла стримати емоцій і розплакалася вголос», — згадує вона. Троє її дітей називали Барнабі товстуном, але коли його привели, він був худий, без хутра і весь вкритий виразками. Утікач був дуже щасливий, коли господиня взяла його на руки й приголубила. «Тепер нам треба відгодувати його, щоб він знову став товстуном», — сказала журналістам Рейчел Лоуренс. Вона стверджує, що заплатила за чипування Барнабі, перш ніж він зник безвісти, але, як з’ясувалося, процедуру не виконали належно. Тому знайти кота допоміг не чип, а любляче серце та уважність господині.