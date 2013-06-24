Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив готовність підрозділів, які боронять Волинський напрямок, до відбиття нападу повітряного десанту та диверсійно-розвідувальних груп.

Під час заходу підрозділами Сил оборони було відпрацьовано елементи протидії висадці повітряного десанту противника в район об’єкта критичної інфраструктури, нанесення вогневого ураження силами мінометної батареї, взятті противника в кільце та повного його знищення всіма наявними засобами.

Як повідомив командувач, на даний час ситуація у Північній операційній зоні стабільна та контрольована. Державний кордон України пильно охороняється та підготовлений до ведення оборонних дій.

– Протягом певного періоду посилено бойову службу, ведення розвідки, зокрема, здійснене її націлення на здобуття критичної важливої інформації, що необхідна для прийняття відповідних рішень у випадку збільшення військової загрози з боку республіки білорусь, – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами командувача, наразі співвідношення сил і засобів українських військ у порівнянні з ворожими силами гарантує повний спектр виконання бойових завдань.

– Станом на сьогодні підрозділи, які виконують завдання у Північній операційній зоні на державному кордоні, готові до протидії противнику, – підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Зазначимо, що данні заходи відбуваються на тлі, розпочатої раптової перевірки збройних сил противника на території республіки білорусь, що в межах навчань відпрацьовують дії наступального характеру. Зокрема, підняті за тривогою, швидке переміщені у визначені райони, а також форсування водних перешкод.

Цього ж дня командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв передав чотири потужні позашляховики екіпажам мобільних вогневих груп протиповітряної оборони, що боронять небо над об’єктами критичної інфраструктури на Волинському напрямку.

Транспортні засоби захисникам України надані небайдужими громадянами у співпраці з проектом «ГЕРОЙCAR», що діє в рамках благодійної ініціативи з підтримки Збройних Сил «Вартові неба».