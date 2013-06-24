Чудовим заходом став для дітей та їхніхбатьків, якіприїхали на Рівненщину з гарячихточокУкраїни, майстер-класізприготуванняпіцивідЄвгенаКлопотенка. Відомийкулінар і головнийзахисник борщу, як з’ясувалося, — друг начальника обласноївійськовоїадміністраціїВіталія Коваля. Самевін запросив кулінара до Рівного, щобподарувативсімгарнийнастрій та хоч на кілька годин відволіктисявід думок про війну. Разом іздітьми вони приготувалипіцу з грибами та куркою. Вийшло смачно й неперевершено. А перемогла в кулінарнійборотьбі, звісно ж, дружба.

Дійствовідбувалося (тепер уже можна про цесказати) у вищомупрофесійномуучилищі ресторанного сервісу й торгівлі — одному з базовихзакладів для підготовкизатребуванихна ринкупраціфахівців. Тут створено навчально-практичний центр відповідногопрофілю. Загалом же таких центрів за різниминапрямамиізнадсучаснимобладнанням на Рівненщині 30. Відповіднікошти до війни в них інвестувала держава.