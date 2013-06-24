У Межівській громаді запрацював мовний гурток. Там усіх охочих навчають говорити українською. Участь – безкоштовна.

«Вирішили створити гурток, де кожен бажаючий може поринути в україномовне середовище. Вдосконалити свої знання з державної мови, поповнити словниковий запас, попрактикуватися. Зустрічі плануємо робити тематичними», – розповіла керівниця гуртка Тетяна Сітар.

Перша зустріч гуртка вже відбулася. Тетяна Сітар каже – спочатку розраховували на російськомовну аудиторію. Але до заняття долучилися й ті, хто вже впевнено розмовляє українською. Були і діти, і дорослі. Учасники знайомилися, говорили про походження імен та їхні значення, грали та ділилися враженнями.