Укрзалізниця публікує графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 21.03.2022. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Харків:
8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;
11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ.
Дніпро:
10:30 – №901/902 Дніпро – Хелм.
Краматорськ:
13:00 – №271/270 Краматорськ – Львів;
16:00 – №273/272 Краматорськ – Львів.
Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.
Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com.