Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У загальноосвітній школі №18 міста Маріуполя несподівано виявили і вилучили гранату РГД-33.
На вранішнє повідомлення на телефон Служби порятунку «101» про підозрілий предмет у згаданому навчальному закладі спершу оперативно відреагували фахівці тутешнього підрозділу ДСНС України в Донецькій області, які прибули на місце події і ідентифікували знахідку. Виявилося, що на третьому поверсі школи у кабінеті охорони безпеки життєдіяльності знаходиться ручна граната РГД-33 часів Другої світової війни.
Сюди відразу викликали піротехніків та правоохоронців. Невдовзі фахівці піротехнічної служби вилучили гранату, яку утилізують, і ретельно обстежили територію навчального закладу. А правоохоронці тепер з’ясовують, як опинився небезпечний боєприпас у шкільному кабінеті охорони безпеки життєдіяльності.