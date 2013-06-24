У Сновську громаду на Чернігівщині за підтримки U-LEAD залучили мільйон гривень грантів, ідеться на сайті «Децентралізація».

Мільйон гривень на реалізацію двох проєктів залучила громадська організація «Лампа» зі Сновської громади за підтримки U-LEAD. На реалізацію проєкту підтримки гуманітарних потреб дітей прикордонних сіл громади та внутрішньо переміщених осіб Данська рада біженців надала 17 тисяч євро. А на проєкт розвитку молодіжного руху громади YouthUp та ЮНІСЕФ спрямують 478 тисяч гривень.

«Коли нашу громаду звільнили від російських військ, ми почали писати проєктні заявки, щоб залучити гранти на відновлення. І не лише інфраструктури, а передусім громадської активності. За ці місяці ми написали сім проєктних заявок, з яких три отримали фінансування. Це неймовірно. Ми дуже вдячні U-LEAD за їхню допомогу та підтримку в написанні цих двох проєктів. Навчання та практична допомога дали результати», –– каже Ірина Мундурс, заступниця начальника відділу економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради.

Проєкт підтримки дітей та ВПО передбачає закупівлю 500 наборів продуктів для сімей із прикордонних сіл громади, а також 300 наборів для учнів. Триватиме проєкт три місяці, але громадська організація ще отримає від грантодавця річний експертний супровід для зростання спроможності команди.

Другий проєкт спрямовано на розвиток молодіжного середовища та громадського активізму жителів. У місцевому молодіжному просторі «Сам» створять фотостудію, а протягом трьох місяців триватимуть навчання для молоді громади з питань психологічної витривалості, суспільної згуртованості й патріотичного виховання. За кошти гранту куплять фотоапарат, додаткове обладнання та проведуть навчальні тренінги.

«Після визволення області ми обрали кілька громад і почали працювати з фахівцями над розробленням проєктів. І ми побачили, наскільки ефективні такі практичні заняття, коли ми описуємо ідею громади у проєкті та шукаємо ресурси для її реалізації. Ірина Мундурс починала роботу проєктної менеджерки з навчань у нашому офісі ще 2017 року. Тепер бачимо підсумок цієї роботи», –– каже Ірина Кудрик, керівниця Регіонального офісу U-LEAD.