Яблуневий сад на італійській шпалері з протиградовою сіткою – це план Василя Павленчука з Буковини на наступні роки. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

Василь Іванович та його фермерське господарство «Павленчука» є учасником урядової програми «єРобота» з розвитку садівництва.

Фермеру 56 років, він корінний буковинець. На своїй землі працює вже багато років. Загалом садівничій справі родини Павленчуків уже 15 років. Над вирощенням яблук, слив, персиків працює вся сім’я. Дружина та вже дорослі діти хоч і мають інші покликання, але допомагають батькові в саду. Василь Іванович розповідає та трохи жаліється, що цього року складно збувати продукцію. Раніше возив фрукти до Херсона, Харкова, а сьогодні, на жаль, – лише до Львова та Києва. Однак песимістичні настрої – це не про Павленчуків. Пан Василь навпаки налаштований не тільки працювати далі, а й вдосконалювати свою справу та впроваджувати в неї новітні технології.

«Я не можу покинути свої сади, я вклав у свій бізнес все своє життя і ні за яких обставин його не залишу. Нам всім треба хоча б триматися на плаву, але для себе я вирішив, що навпаки хочу розвиватися. Свій майбутній яблуневий сад площею в 1,34 га робитиму з використанням новітніх технологій», – каже пан Василь. Грант у 536 тисяч гривень фермер планує освоїти на закладку нового саду. Дуже хоче виростити найкращі свої яблука, щоб відповідали усім експортним вимогам. Міністерство аграрної політики та продовольства України бажає сім’ї Павленчуків виростити найкращі українські яблука, а також розвитку власної справи і непохитного оптимізму.