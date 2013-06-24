Міністерство аграрної політики та продовольства України продовжує опрацьовувати заявки з надання грантів у рамках урядової програми «єРобота» зі створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства та створення теплиць, повідомляє пресслужба відомства.

Міністерство уже опрацювало понад 111 заявок, що надійшли від Ощадбанку. І на основі них підготувало пояснення, уточнення та рекомендації для аграріїв, які планують подавати відповідні заявки.

1. Перш ніж приступити до підготовки заявки, важливо вивчити законодавчу і нормативну базу (насамперед Постанову КМУ № 738, а також накази Мінагрополітики № 447 — для садівництва, ягідництва та виноградарства, № 449 — для розвитку теплиць).

2. Щодо механізму надання гранту

Заяву подає особисто заявник виключно через портал «Дія».

У заяву не можна буде внести зміни після її підписання. До заяви обов’язково додається документ — «Проект висадки насаджень» або «Проект будівництва теплиці».

Вказаний проект не є бізнес-планом — йдеться саме про повноцінний проект. Розробляти цей документ може будь-яка фізична особа, яка має відповідний кваліфікаційний сертифікат, або юридична особа, що має сертифікованих фахівців. Проект має бути обов’язково затверджений проектантом та замовником. Він має містити підписи і, за наявності, печатки.

Проекти повинні містити також проекти зі зрошення та водозабору. Важливо надати документальне підтвердження таких намірів: наприклад, дозвіл Держводагентства чи територіальної громади або лист до відповідних органів про отримання такого дозволу.

У проекті під закладку садів площі, вказані в заявці, повинні обов’язково відповідати площам, вказаним у проекті. Також має бути поданий зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва. І, обов’язково, описана мінімальна кількість садивного матеріалу.

Заявка на створення теплиць повинна містити проект модульної теплиці з детальним описом: характеристикою плівки, фундаменту, каркасу.

Обмежень у подачі заявок немає. Кожен заявник, якщо він першочергово допустив помилки в оформленні заявки, може усунути недоліки та подати її повторно скільки завгодно разів.

Після того, як заявка буде надіслана, її протягом п’яти днів перевіряє Ощадбанк, акцептує і надсилає до Мінагрополітики. Протягом 10 днів Міністерство інформує заявника, Ощадбанк та Мінекономіки про своє рішення: надавати грант чи ні.

Як тільки заявка буде погоджена, заявник підписує форму приєднання до договору, відкриває в Ощадбанку спеціальний рахунок, надає уповноваженому банку рахунки на оплату згідно яких, куди вносить визначену суму співфінансування за грантом.

3. Контроль за реалізацією гранту здійснюватиме уповноважений банк (зараз — Ощадбанк): за проектом із теплицями протягом 3-х років, садами — протягом 5-ти.

Довідково

У червні КМУ започаткував фінансову підтримку бізнесу в рамках урядової програми «єРобота». Підприємці мають змогу отримати урядові гранти на навчання, створення та розвиток власної справи.