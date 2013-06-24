Ще 37 ветеранів та других з їхнього подружжя визнані переможцями за підсумками тринадцятої у 2024 році хвилі подачі заяв на гранти для ветеранів. Вони отримають 18,5 млн грн на започаткування або розвиток свого бізнесу. Загалом від старту ветеранського компоненту грантової програми «Власна справа» вже 837 ветеранів та членів родин учасників бойових дій отримають гранти. В їхній бізнес держава інвестує загалом майже 400 млн грн. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна, передає пресцентр Урядовий портал.

«Визначено ще 37 переможців ветеранського компоненту грантової програми “Власна справа” за підсумками тринадцятої хвилі. Вони отримають від держави 18,5 млн грн на старт або розширення свого бізнесу. Від початку дії цього напрямку програми вже 837 ветеранів та других з їхнього подружжя мають позитивне рішення про надання гранту на загальну суму майже 400 млн грн. Третина з них - підприємці, які відкриють новий бізнес, інші - взяли грант на розвиток діючих компаній. Найбільш затребуваними є гранти до пів мільйона гривень - такі суми на власну справу отримають близько 70% грантерів”, - зазначила Тетяна Бережна.

Серед 37 переможців тринадцятої хвилі подачі заяв на гранти 23 учасників бойових дій та 14 членів родин ветеранів. 24 переможці отримали грант розміром до 500 тис. грн, 8 - до 250 тис. грн, 5 - до 1 млн грн.

Найбільше грантоотримувачів з Рівненської, Сумської, Вінницької, Київської та Івано-Франківської областей. Найпопулярніші сфери, в яких планують розвивати свій бізнес грантоотримувачі, - оптова та роздрібна торгівля, переробна промисловість, тимчасове розміщування й організація харчування, сільське господарство.

Відповідно до умов програми, учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також другий з їх подружжя можуть отримати такі гранти:

до 250 тис. грн, до 500 тис. грн та до 1 млн грн - для ветерана за умови створення одного, двох та чотирьох робочих місць відповідно;

до 250 тис. грн та до 500 тис. грн - для другого з подружжя ветерана за умови створення одного та двох робочих місць відповідно;

При отриманні гранту від 500 тис. грн до 1 млн грн ветеран має бути зареєстрований як ФОП не менше ніж 3 роки. Окрім того, такий грант надається за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні 70/30, тобто отримувач гранту має вкласти в свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.

Заявки на отримання гранту подаються через портал Дія разом з бізнес-планом.

Нагадаємо, урядовий проект єРоботає однією зі складових політики “Зроблено в Україні” та включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Наразі прийом заявок на всі напрямки програми єРобота триває. Подача заявки здійснюється через портал Дія.

Програма надання грантів учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їхніх сімей на створення або розвиток власного бізнесу є складовою флагманського проекту Міністерства економіки України «Робота без бар’єрів», який реалізується на виконання Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні.