У рамках урядової програми «єРобота» Міністерство аграрної політики та продовольства України підписало вже 18 наказів щодо надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства. Загальна сума гранту 63,458 млн гривень. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

18 агропідприємств з Львівщини, Івано-Франківщини, Одещини, Київщини, Буковини, Черкащини, Рівненщини, Волині та Закарпатті вирощуватимуть сади у своїх регіонах. До речі, загальна площа садів в Україні, за інформацією Державної служби статистики займає 219 тисяч гектарів. Наша держава входить у світову трійку лідерів з вирощування таких ягід, як смородина та вишня.

Агропідприємства, які стали учасниками грантової програми, на своїх господарствах вирощуватимуть як ягоди, так і яблунево-грушеві сади. Площі їхніх угідь варіюються від 1,34 до 25 га, як і суми гранту: від 360 тис. грн до 10 млн грн на одного отримувача. Загальна площа становить 225,44 га.

Загалом від ощадбанку надійшла інформація по 105 заявках на грантові програми по садам та теплицям, з яких 72 позитивних.

Всього ощадбанк надав:

по теплицях 13 негативних відповідей та 16 позитивних;

по садах 21 негативна та 56 позитивних.

Нагадаємо, що основною умовою для учасників програми є створення робочих місць згідно з умов Порядку. Крім того, Програма передбачає співфінансування: від 30 % власних коштів забезпечує її учасник, а 70 % – держава. Цими коштами можна оплатити будь-які витрати, які пов’язані з погодженим проектом висадки насаджень.

Довідково: у червні КМУ започаткував фінансову підтримку бізнесу в рамках урядової програми «єРобота». Підприємці мають змогу отримати урядові гранти на навчання, створення та розвиток власної справи.

Мінагрополітики курує з них два напрями, які стосуються розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства та тепличного господарства.Кожну заявку Мінагрополітики опрацьовує протягом 10 робочих днів після надходження від Ощадбанку.

За умовами кожної з програм, учасник зобов’язується вести діяльність не менше 5 років, сплачувати податки в бюджет, а також створити визначену кількість робочих місць.