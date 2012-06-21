Греція підтримує курс України на членство у Європейському Союзі і НАТО і докладає зусиль задля дотримання заходів безпеки стосовно України у Чорному морі.

Про це заявив міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас на спільній з українським колегою Дмитром Кулебою пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми будемо підтримувати Україну в її вступі до Європейського Союзу і НАТО. Ми можемо стати ідеальним союзником України в ЄС. Ми зацікавлені в розвитку відносин, оскільки Україна - це частина Європи, але ми також вважаємо її сусідньою країною", - сказав Дендіас.

Він додав, що, на думку грецької сторони, на даному етапі Україна мала б більше використовувати положення Угоди про асоціацію з ЄС.

Глава МЗС Греції привітав долучення України до Європейської зеленої угоди та інших рішень ЄС.

"Це дуже правильно, і ви маєте в цьому нашу підтримку. Ми сподіваємося, що дуже скоро завершиться процес долучення України до всіх положень ЄС", - зазначив міністр.

Дендіас також запевнив, що Греція підтримує Україну на шляху реформування згідно зі стандартами НАТО і як член Альянсу працює над чітким дотриманням заходів безпеки стосовно України у Чорному морі.

Він також нагадав, що їхня війна за незалежність почалася в Одесі з заснування національної таємної спілки “Філікі Етерія” в 1814 році.

Міністр зазначив, що 30-та річниця Незалежності України є символічною для Греції, оскільки у цей же рік буде відзначатися 200-та річниця початку війни за незалежність Греції.

“Важливо зазначити тут у Києві, столиці України, що ми завжди пам’ятаємо, що наша війна за незалежність, наша революція почалася в Україні. Ми завжди пам’ятатимемо, що Одеса була містом, де “Спілка друзів”, у Греції ми її кличемо “Філікі Етерія”, була заснована 1814-го року з метою створення незалежної грецької держави”, - сказав Дендіас.

Високопосадовець підкреслив, що через це Одеса та Україна є “такими близькими до сердець греків”.

“Це одна з багатьох причин, чому Греція допомагає і завжди буде допомагати Україні в її європейських прагненнях. Ми віримо, що ви належите до Європейського Союзу поряд з нами”, - наголосив глава грецької дипломатії.

“Фіілкі Етерія”, або “Спілка друзів” — грецька таємна організація, заснована в Одесі 1814 року з метою звільнення Греції від османського панування. 1821 року організація фактично підготувала національно-визвольну революцію 1821-29 років.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас 5 липня перебуває в Україні з робочим візитом. Глава МЗС Греції виступив на Форумі «Україна 30. Міжнародна політика». Запланована також його поїздку до Одеси, де Дендіас ознайомиться з економічним потенціалом Одеської області.