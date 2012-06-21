Греція завершила будівництво 40-кілометрової стіни вздовж свого кордону з Туреччиною, зведення якої розпочалося через побоювання, що прихід до влади в Афганістані талібів може спричинити значний наплив мігрантів.

Протягом останніх тижнів тисячі афганців намагалися виїхати з країни, оскільки таліби завершили блискавичне захоплення влади і поклали край двадцятирічній участі США в житті Афганістану. Натовпи зневірених місцевих жителів зібралися в аеропорту Кабула з прагненням потрапити на літак, який вивіз би їх із країни. Ті, кому не вдалося виїхати, стикаються з репресіями режиму талібів, який застосовує смертну кару за правопорушення, подружню зраду, гомосексуалізм і неприйняття ісламу.

Минулої п’ятниці грецькі урядовці здійснили об’їзд стіни вздовж кордону з Туреччиною і заявили, що події в Афганістані лише актуалізували їхні зусилля, спрямовані на стримування потоку мігрантів через кордони країни. Греція опинилася в центрі міграційної кризи Європи ще в середині 2010-х років, коли мільйони біженців із Сирії, Афганістану та Іраку вирушили в пошуках кращої долі до ЄС. Відтоді грецький уряд займає жорстку позицію, наполегливо відкидаючи прохання Туреччини й міжнародних організацій пропускати через свої кордони більше мігрантів, повідомляє CNN. «Афганська криза створює нові реалії в геополітиці й водночас нові потоки мігрантів. Як країна, ми не можемо залишатися пасивними щодо можливих наслідків, — заявив міністр захисту громадян Греції Міхаліс Крісохоїдіс після огляду завершеної прикордонної стіни. — Це наше рішення — захищати свої кордони. Ми не дозволимо неконт­рольованих переміщень через кордон і припинятимемо будь-які спроби його порушити».

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав Європейський Союз допомогти афганським біженцям. «Якщо в Афганістані не вдасться встановити перехідний період, то міграція, яка вже сягнула високого рівня, зросте ще більше, і ця ситуація створить серйозний виклик для всіх», — сказав Ердоган.

У 2016 році між Анкарою та Європейським Союзом було укладено домовленість, що Туреччина утримуватиме на своїй території мігрантів, які прямували з Близького Сходу до Європи. Але днями Туреччина заявила, що «вже вичерпала свої можливості» і пропускатиме мігрантів через свою територію далі в Європу. Греція й Туреччина мають спільний кордон на північному сході Греції — регіоні, який найчастіше стає пунктом призначення мігрантів.