Саме на рівні приймаючої громади потрібно забезпечити соціальну адаптацію та подальшу інтеграцію внутрішню переміщених осіб. На цьому наголосила Віце-прем'єр-міністр - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час робочої поїздки на Рівненщину. Про це повідомляє Урядовий портал.

Керівництво Рівненської обласної військової адміністрації повідомило, що регіон щодня приймає внутрішніх переселенців. Зокрема, область забезпечила прихисток для дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, які були евакуйовані з найгарячіших точок Донеччини та Луганщини.

Разом з тим, в регіоні працюють над залученням донорської допомоги для облаштування нових потенційних місць компактного проживання.

Після забезпечення переселенців житлом важливо створити умови для їхнього працевлаштування, впевнена очільниця Мінреінтеграції. На сьогодні за сприяння служби зайнятості в області було працевлаштовано 750 осіб з числа ВПО.

«Маємо посилювати заходи з підтримки зайнятості та самозайнятості внутрішніх переселенців. Це ключова умова їхньої соціалізації та інтеграції в приймаючій громаді. Після психологічної адаптації потрібно робити акцент саме на працевлаштуванні. Це питання має вирішуватися саме на регіональному рівні. Зокрема, місцева влада має сприяти релокації бізнесу», – підкреслила Ірина Верещук.