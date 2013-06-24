Маршрути, що з’єднують райони та міста Дніпропетровщини, працюють без змін. Додаткові автобуси вивели на вулиці обласного центру. Вони тимчасово замінять трамваї та тролейбуси, які застрягли посеред дороги через вчорашнє знеструмлення. Метрополітен у Дніпрі працює у штатному режимі. Залізниця у строю, щоправда, потяги рухаються із запізненням.

«На автобусні маршрути у Дніпрі додатково вивели 109 машин. Зараз їх 780. Найбільше «посилили» житлові масиви Парус, Перемога, Діївка та Таромське. Вчора там була найбільша проблематика. Сьогодні все стабільно», – зазначив головний спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Іван Васючков.

Трамваї та тролейбуси працюють частково. На лініях їх 34 та 43 відповідно.

«Працюють трамваї №1, 7 та 17. Серед тролейбусів – №1, 5 та 6. Заживлюємо №10 та 12, – поінформував Іван Васючков. - Запустили дев’ять тролейбусів з автономним ходом. Є можливості для їх підзарядки. Три з них курсуватимуть за маршрутом №7 з інтервалом 30-40 хвилин».

Пасажиропотік у Дніпрі впав до показників вихідного дня. Метрополітен працює у штатному режимі. Вагони рухаються за графіком.

У Кривому Розі всі маршрутні автобуси вийшли у рейси. Електротранспорт працює частково.

У строю і залізниця – поїзди йдуть із запізненням.