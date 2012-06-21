Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Полтаві тестують GPS-трекери, якими місто оснастило комунальні тролейбуси й автобуси. Нещодавно близько двадцяти таких приладів встановили на автобуси, що працюють на семи маршрутах. А навесні аналогічними трекерами обладнали певну кількість тролейбусів.
Нововведення дозволить налагодити належний контроль за роботою електроавтотранспорту і дисциплінувати водіїв, які обслуговують полтавські околиці. Зокрема це стосується водіїв автобусів. Таким чином Полтава долучиться до міст, у яких прилади контролю на громадському транспорті використовують уже не перший рік і довели свою ефективність.