Понад 6,2 мільйона українців подали за перші два тижні роботи програми «єПідтримка» заявки в «Дії» на отримання 1000 гривень за повний курс вакцинації від COVID-19. Понад 700 мільйонів гривень з отриманих коштів громадяни вже витратили.

«Замість прямих дотацій ми обрали механізм стимулювання попиту в тих секторах економіки, що найбільше постраждали від карантинних обмежень. Ідеться про креативні індустрії, спорт, книговидавництво, пасажирські перевезення тощо. Саме за цими напрямами українці можуть витратити і вже витрачають нараховані кошти. І найбільший попит має придбання книжок, квитків до кінотеатрів і залізничних квитків», — конкретизує перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

За видами витрат найпопулярнішими стали: книжкові магазини — 250 мільйонів гривень; кінотеатри — 210 мільйонів; авіа- та залізничні пасажирські перевезення — 90 мільйонів; театри, концерти й розважальні послуги — 87 мільйонів; спорт — 59 мільйонів гривень.

Загалом від початку чинності програми «єПідтримка» громадянам уже виплачено майже 6 мільярдів гривень, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

На другому етапі (ІІ—ІІІ квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний офлайн-механізм, над яким працюють фахівці Мінцифри. Люди, які не користуються смартфонами, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн-форматі. Механізм, як саме відбуватимуться виплати, нині перебуває у процесі розроблення. Крім того, розглядають можливість видачі цьогоріч фізичних банківських карток.