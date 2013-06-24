На запитання до європейців, чи схвалюють вони позицію ЄС щодо підтримки України, 74 відсотки відповіли «так». Третина «рішуче» схвалює. 73 відсотки сказали, що згодні з фінансовою, військовою та гуманітарною допомогою ЄС Україні, а також із санкціями проти росії.

Однак дослідження демонструє розбіжності між країнами-членами ЄС. Підтримка України більш популярна у скандинавських країнах, Нідерландах, Ірландії та Португалії, де її схвалюють понад 90 відсотків населення. З іншого боку, менш як половина респондентів у Греції, Словаччині, Болгарії та на Кіпрі заявили, що схвалюють дії ЄС щодо України.

Більшість людей підтримують дії Євросоюзу, незважаючи на усвідомлення наслідків війни для їхнього повсякденного життя. Майже дві третини опитаних вважають, що їхнє життя зміниться через війну в Україні. Про це свідчать підсумки опитування Євробарометру, зазначає Politico.