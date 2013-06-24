«Отримати кошти можуть ветерани війни з інвалідністю І або ІІ групи. На банківський рахунок по 4 тисячі гривень протягом чотирьох місяців. Важлива умова – кандидати повинні мати відповідне посвідчення. А ще значитися в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни», – зазначила директорка департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської ОВА Олена Кришень.

Вона додала, що виплати здійснюватимуться незалежно від того, чи отримує людина інші види підтримки.

Аби оформити допомогу, потрібно в електронній формі подати заяву. У ній зазначити номер банківського рахунку IBAN, телефону та адресу електронної пошти. Зробити це можна через сайт eveteran.gov.ua.

Проєкт реалізовують Мінветеранів і Товариство Червоного Хреста України.