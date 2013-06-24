Мінсоцполітики в межах укладеного меморандуму з Управлінням верховного комісара ООН у справах біженців передано список заяв для виплати грошової допомоги 130 000 осіб. Серед них люди вразливих категорій — пенсіонери, які не є переселенцями, але потребують підтримки, які зареєстрували заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій на платформі «єДопомога» (https://edopomoga.gov.ua).

Це вже третій список, наданий Управлінню верховного комісара ООН у справах біженців. За списком переданих заяв 12.05.2022 та 26.06.2022 вже було виплачено грошову допомогу 143 338 особам.

На сьогодні 2 545 645 осіб внесено до списків, переданих Мінсоцполітики до різних міжнародних організацій, зокрема УВКБ ООН, задля виплати грошової допомоги, з яких 901 052 особи вже отримали грошову допомогу.

Серед людей, які отримують допомогу, пріоритетні вразливі групи, зокрема люди з інвалідністю, пенсіонери, одинокі батьки, які самостійно виховують дітей, малозабезпечені сім’ї.

Мінсоцполітики звертає увагу, що після передачі списків на виплату міжнародні організації проводять додаткову перевірку щодо дедублікації виплат.