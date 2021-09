У новий альбом увійдуть 10 пісень, одна з них називатиметься «Я все ще в тебе вірю» (I Still Have Faith In You). Про це розповів журналістам у четвер, 2 вересня, композитор шведського музичного колективу ABBA Бенні Андерсон.

«Спочатку у нас були дві пісні, це було мало, і здавалося «а не могли б ми зробити ще кілька»? Ми зробили це, і все вийшло добре, а потім ми подумали, що підемо далі і випустимо цілий альбом», – заявив Андерсон в інтерв’ю телеканалу SVT. Планується, що альбом з’явиться у продажу 5 листопада.

П’ять нових пісень група вже сьогодні випустила на YouTube-каналі колективу, на якому пройшов стрім під назвою ABBA Voyage. Раніше учасники групи завели акаунт у соцмережі TikTok, що стало причиною чуток про швидке повернення поп-колективу.

«Вояж» – перший новий альбом групи за 40 років. Останнім альбомом ABBA був «The Visitors», випущений в листопаді 1981 року до того, як група розпалася в 1982 році.

Група випустила прощальну пісню, адресовану фанатам, під назвою «Спасибі за музику».

На наступний рік вийшла платівка-компіляція, в яку потрапили дві нові пісні. Також в середині 90-х були оприлюднені три невидані раніше композиції.