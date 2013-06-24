Родина Гуччі обурилась, як автори художнього фільму «Дім Gucci», присвяченого історії розвитку відомого на весь світ модного бренда, зобразили в ньому їхніх родичів.

Свою позицію щодо фільму сім’я Гуччі висловила у відкритому листі, який опублікувало італійське інформаційне агентство ANSA. Представники сімейства не задоволені тим, як режисер картини Рідлі Скотт зобразив їхніх предків, і зазначили, що він не зустрічався з ними й не розпитував про риси характеру людей, про яких розповідає фільм.

«Автори не спромоглися проконсультуватися зі спадкоємцями, перш ніж зобразити Альдо Гуччі — людину, яка була головою компанії протягом 30 років, та інших членів сім’ї як бандитів, неосвічених і байдужих до навколишніх. Це вкрай болісно і ображає спадщину, на якій нині будується бренд», — ідеться у відкритому листі. Тому, вважають Гуччі, образи їхніх родичів спотворено, а фільм не можна назвати правдивою історією, хоч його так і позиціо-нують.

Гуччі заявили, що Патрицію Реджані — головну героїню фільму, дружину Мауріціо Гуччі, яка замовила вбивство свого чоловіка і відсиділа за нього 18 років у тюрмі, представлено жертвою «мачистської корпоративної культури» модного будинку. Це, за словами Гуччі, не відповідає істині, бо у 1980-ті, коли розгортаються події стрічки, жінки посідали в компанії позиції топменеджерів і до них не було зневажливого ставлення.

«Родина Гуччі залишає за собою право на будь-які дії на захист свого імені та іміджу», — йдеться в листі.