За сприяння командувача сил оборони генерал-лейтенанта Сергія Наєва, до стаціонарних відділень КНП «Дитяче територіальне медичне об’єднання» міста Краматорськ надійшов черговий гуманітарний вантаж медичного призначення.

Ліки, медичні розхідники, набори для проведення хірургічних втручань, перев’язочні матеріали стали суттєвим поповненням закладу охорони здоров’я, який надає повний комплекс медичних послуг маленьким пацієнтам від народження до сімнадцятирічного віку.

– Лікарня обслуговує дітей Краматорська та Північного регіону Донецької області, а також дітей із категорії внутрішньо переміщених осіб, – повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Командувач долав, що на сьогодні медичний персонал лікарні продовжує свою нелегку працю попри обстріли міста військами російської федерації.

– У дитячих лікарів своя лінія фронту і вона проходить саме тут, в нашій лікарні. Я висловлюю вдячність від себе та усіх медпрацівників тим, хто підтримує нас і допомагає нашому медзакладу, - сказала під час отримання гуманітарного вантажу генеральний директор дитячої лікарні Наталія Капуста.

Як зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв, цільова підтримка дитячих медичних закладів, які розташовані в районі відповідальності Сил оборони, є одним з важливих напрямів діяльності.

– Заручившись підтримкою усіх небайдужих людей, ми докладаємо зусиль, щоб забезпечити дитячі лікарні усім необхідним, аби лікарі завжди мали можливість якісно й швидко виконувати свою роботу, - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

На переконання командувача Сил оборони, ця діяльність буде довгостроковою і безперервною.

Варто відмітити, що гуманітарну допомогу зібрано у Греції за сприяння консульства України в Салоніках на чолі з консулом Вадимом Саблуком. Доправлення вантажу здійснено «Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України – АсМАП», президентом якої є Леонід Костюченко, – повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Борис КУТОВИЙ