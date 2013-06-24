Міжнародні гуманітарні організації від початку повномасштабного вторгнення росії надали допомогу 13,5 мільйона громадян у всій Україні.

Зокрема, 2,4 мільйона людей було забезпечено прихистком і предметами першої потреби. Одяг, опалювальні прилади й інші товари, необхідні для підготовки до зими, отримали близько 630 тисяч осіб. Воду і предмети гігієни було надано 6,9 мільйона громадян; харчові продукти — 8,9 мільйона; медичні послуги — 8,9 мільйона осіб. Грошову допомогу — 4,3 мільйона людей. Такі дані оприлюднило Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA).

Найактивніше до підтримки українців долучилися UNHCR, UNICEF, IOM, WFP, OCHA, Міжнародний комітет Червоного Хреста, Товариство Червоного Хреста України. Зокрема в межах спільних проєктів із Мінреінтеграції.

Від ІОМ і ТЧХУ жителям деокупованих територій надають кеш-допомогу. За останніми даними, її отримала вже понад 61 тисяча громадян.

Відгукнувшись на заклик Мінреінтеграції, міжнародні організації налагодили постачання на ДОТ усього необхідного. UNHCR спрямовує гуманітарну допомогу, харчові продукти, воду, ліки, засоби гігієни, WFP — продукти для маломобільних, OCHA — будматеріали для лагодження зруйнованих осель і генератори.

Триває спільний гуманітарний проєкт Мінреінтеграції та UNICEF із забезпечення теплим одягом дітей внутрішніх переселенців, жителів прифронтових і щойно визволених територій.

Восени тисячі сімей з дітьми отримали демісезонні комплекти. Нині доставляють зимовий одяг: 1,5 тисячі комплектів вже надійшло в Херсон, ще 3 тисячі відправлено в деокуповані населені пункти Миколаївщини.

«Україна зіткнулася з викликами безпрецедентного масштабу. Такого ще не бачив світ. Це не лише війна на фронті — мільйони мирних громадян мусили покинути домівки. Це енергетична й інфраструктурна війна на порозі зими. Нам життєво необхідна тотальна підтримка міжнародних партнерів, і нам її надають. Це спільна боротьба цивілізованого світу проти темряви. Майже кожен третій українець вже отримав допомогу. Щиро дякуємо за це. Вистоїмо лише разом!» — наголосила віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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«Урядового кур’єра»