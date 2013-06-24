Переможець Євробачення-2021 італійський гурт Måneskin оголосив про скасування своїх концертів в рамках світового турне «Loud Kids Tour» на території росії через її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням наІнстаграмгурту.

«Звичайно, дуже важко робити анонси про шоу, поки в Україні триває жахлива війна і страждають невинні люди. Ми переживаємо за український народ і солідарні з ним. І через рішення людей при владі, які впливають на життя такої кількості невинних людей, ми не будемо проводити заплановані концерти в росії. Ми всі повинні разом стояти за мир зараз і завжди», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні минулого року переможець Євробачення-2021 італійський гурт Måneskin заявив, що у 2022 році здійсниться європейське турне. 7 березня його концерт був запланований у Києві.

Європейський мовний союз (EBU) повідомив, що пісенний конкурс "Євробачення"-2022 пройде без російських артистів на тлі агресії РФ щодо України.

24 лютого президент рф володимир путін оголосив про повномасштабне вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють та знищують об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст та селищ із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

В Україні запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію.

Європейський Союз застосував потужний пакет санкцій проти росії як країни-агресора.