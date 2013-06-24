Гурт Metallica зібрав 1 млн дол. і передав їх благодійній організації World Central Kitchen, що годує маріупольців у центрах «ЯМаріуполь».
Про це в Телеграмінаписав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Укрінформ.
«І про хороше. Вже чули, що найкращий гурт усіх часів Metallica зібрала 1 млн доларів і вже передала його World Central Kitchen. Але ви точно не знаєте, що за ці гроші World Central Kitchen вже годує маріупольців в центрах «ЯМаріуполь» в Києві, Дніпрі та Запоріжжі», - написав радник мера.
Як повідомлялося, понад місяць тому багато співаків, акторів та публічних осіб по всьому світу приєдналися до глобальної ініціативи Stand Up For Ukraine. Зокрема, йдеться про гурти Metallica, Maneskin, який випустив нову пісню на підтримку України, Pink Floyd тощо. Долучитися до акції збору коштів для України закликали Біллі Айліш, Селін Діон, Оззі Осборн, Г’ю Джекман, Опра Уінфрі та багато інших відомих осіб.