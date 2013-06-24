Дніпропетровщина долучається до формування додаткових бригад Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби. Разом з досвідченими військовими добровольці звільнятимуть Україну від окупантів. Для цього пройдуть інтенсивне навчання та отримають сучасну зброю, зокрема, й західного зразка.

«Україна звільнятиме від окупантів кожен метр землі. Для майбутнього наступу – нарощує сили. Тих, хто прагне якнайшвидше вигнати російських загарбників геть, запрошуємо до Гвардії наступу. Нові бригади складатимуться з добровольців – мужніх та вмотивованих. Вони творитимуть перемогу», – зазначив в.о. голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимир Орлов.

У Гвардії наступу – бригади «Сталевий кордон», «Червона калина», «Лють», «Рубіж», «Спартан», «Кара-Даг», «Буревій», «Азов». Доброволець зможе обрати ту, де відчуватиме найбільшу мотивацію та матиме однодумців.

«Якщо хочете служити серед поліцейських – вам в «Лють». До неї запрошуємо найперше діючих або колишніх правоохоронців. Їхні навички неоціненні. І, звичайно, мотивованих небайдужих людей, яку ми навчимо та озброїмо», – наголосив

заступник начальника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області Володимир Богоніс.

Основу нових бригад складають військові, які мають великий фронтовий досвід. Добровольці – підсилять підрозділи. Але спершу вони пройдуть інтенсивну підготовку. Отримають сучасне озброєння і техніку.

«Ті, хто потрапить до нових бригад, матимуть ті самі гарантії та пільги, що і ЗСУ. Це соціальний захист, можливість отримати досвід і професію. А ще – безпосередньо творити перемогу», – сказав заступник начальника Центрального територіального управління Національної гвардії України Вадим Макаренков.

Дізнатися більше про кожну з бригад та записатися онлайн можна на сайті storm.mvs.gov.ua. А ще заявки приймають у дев’яти Центрах надання адмінпослуг Дніпропетровщини – у Дніпрі, Кривому Розі, Кам’янському, Нікополі, Новомосковську, Павлограді, Синельниковому.

Перелік ЦНАП Дніпропетровщини, де можна записатися до Гвардії наступу: