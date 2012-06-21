Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Орбітальна обсерваторія «Хаббл» вперше зафіксувала сліди водяної пари в атмосфері Ганімеда – одного з найбільших супутників Юпітера. Відкриття, про яке пише видання Nature Astronomy, допоможе вченим з’ясувати як формувалася газова оболонка Ганімеда.

Як відзначають автори нового дослідження, прийнято вважати, що розріджена атмосфера Ганімеда сформувалася завдяки процесу випаровування льоду з поверхні супутника під впливом сонячного випромінювання. Однак досі в атмосфері Ганімеда не вдавалося виявити воду. Тепер, завдяки телескопу «Хаббл», ситуація змінилася.



Виявити сліди води в газовій оболонці супутника Юпітера вдалося астрономам, групу яких очолив Курт Резерфорд з Південно-Західного дослідницького інституту Сполучених Штатів. Дослідники аналізували результати спостережень за квітень 2018-го, коли Ганімед на кілька годин занурився у тінь газового гіганта.



Зіставивши дані з більш ранніми результатами спостережень, вчені змогли «видалити» кисневий слід з спектра місяця Юпітера, в результаті чого виявили «водні» лінії в спектрі Ганімеда. Досі їх придушував сильніший сигнал іонів кисню. Нові дані дозволили вченим оцінити концентрацію водяної пари в газовій оболонці Ганімеда, і встановити, що показник сильно відрізняється на світлій і темній сторонах супутника.