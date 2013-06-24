Відома хакерська група Anonymous проінформувала, що «злила» 15 ГБ даних, що були викрадені у благодійного крила російської православної церкви (РПЦ).

Як передає Укрінформ, про це повідомила Anonymous в Tвітері.

«Хакери «злили» 15 ГБ даних, викрадених з благодійного крила російської православної церкви, і опублікували приблизно 57 500 електронних листів через проєкт DDoSecrets», – заявили в Anonymous.

Зазначається, що нині ці дані пропонуються лише журналістам та дослідникам у зв’язку з характером самих даних.

Раніше хакерська група NB65, що пов’язана з Anonymous, зламала російський пропагандистський медіахолдинг ВДТРК і пообіцяла незабаром опублікувати 870 ГБ знайдених даних.

З 24 лютого за вказівкою президента рф путіна розпочалося повномасштабне вторгнення російських військ в Україну. Вони обстрілюють і знищують ключові об'єкти інфраструктури, здійснюють масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.