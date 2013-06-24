Невідомі хакери здійснили масштабну кібератаку на сайт Міністерства оборони Словацької Республіки в ніч на 17 червня.

Як передає Укрінформ, про це повідомив очільник Міноборони Словаччини Ярослав Надь у Фейсбуці.

«У ніч з четверга на п'ятницю сайт Міністерства оборони Словацької Республіки зазнав масштабної кібератаки. Однак завдяки Центру кіберзахисту військової розвідки зловмисники не отримали жодних даних», - написав він.

Надь також підтвердив, що ця доволі велика атака була відбита без шкоди для інфраструктури, а зловмисники, IP-адреси яких були у різних куточках світу, нічого не отримали.

«Однак це підтверджує необхідність подальшого посилення кібербезпеки в країні. Наразі інцидент розслідується», - зазначив він.

Нагадаємо, у травні хакерське російське угруповання Killnet здійснило кібератаки на сайти Міністерства оборони та Сенату Італії.