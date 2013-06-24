Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про розповсюдження в популярних месенджерах шахрайських публікацій із пропозиціями отримати соціальні виплати для українських біженців. Зокрема – нібито від Червоного Хреста України.

Для отримання допомоги шахраї пропонують перейти за посиланням та ввести дані для входу в онлайн-банкінг, які зрештою потраплять до злодіїв.

При цьому зловмисники використовують фішингові сайти, які імітують сторінки популярних українських банків.

Щоб не потрапити на гачок шахраїв, фахівці рекомендують: