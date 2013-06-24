Невідомі хакери в неділю ввечері зламали інтернет-сервіс «Смотрим.ру», який призначено для перегляду телеканалів Всеросійської державної телерадіокомпанії (ВДТРК).
Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Укрінформ.
Як зазначається, протягом пів години на сторінці сервісу, де серед інших можна дивитися пропагандистськіканали «Росся-1», «Росся-24», транслювалася заставка з написом «Путін знищує українців! Зупиніть війну!». Телевізійні програми на той час були недоступні. Як повідомлялося, з початку повномасштабного військового вторгнення росії на територію України хакери з групи Anonymous оголосили про те, що здійснюватимуть кібератаки на сайти російських держустанов та ЗМІ. Атакам, зокрема, зазнали сайти кремля, держдуми, міністерств оборони, культури та енергетики, Федеральної служби виконання покарань, росстату, інформагентства ТАСС, видання «Известия» та багато інших.
Згодом стартова сторінка сервісу перестала працювати повністю. Коментарі від власників сервісу не надходили, зазначає видання.