Відокремлений підрозділ Міжнародної Федерації HANDICAP (Handicap International) в Україні долучилися до програми надання багатоцільової фінансової допомоги людям, що постраждали від бойових дій на території України. Відповідний меморандум 23 серпня 2022 року підписала Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович та представник Handicap International Алексіс Барель. Про це повідомляє прес-центр Мінсоцполітики.

За умовами меморандуму 10 000 внутрішньо переміщених осіб та осіб без статусу ВПО зможуть отримати прямі грошові виплати у розмірі 2220 грн. на місяць на особу протягом трьох місяців (з потенційним продовженням залежно від потреби).

Партнери висловили свою готовність до співпраці та відмітили важливість і своєчасність створення та використання такого цифрового інструменту як ЄДопомога, що дозволяє верифікувати дані людей в потребі та уникнути дублювання, щоб якомога більша кількість українців отримала допомогу.

Започаткування співпраці для надання багатоцільової допомоги стане гарним початком для подальшої спільної діяльності. Сторони обговорити можливість об’єднання зусиль також в інших напрямках, таких як підтримка осіб з інвалідністю, зокрема в частині протезування та забезпечення технічними засобами реабілітації, забезпечення послуг з проживання та догляду людям, які не можуть самостійно подбати про себе. Для розвитку цих траєкторій співпраці погодили продовжити обговорення в профільних робочих групах.

На завершення зустрічі Міністр подякувала представникам партнерської організації за те, що вони проявили готовність допомогти Україні в такий важкий час, підкреслила наскільки важливою для нас є ця підтримка, адже вона дозволяє адресно допомогти людям, що постраждали від військової агресії російської федерації.

ДОВІДКА:

Handicap International - неурядова, незалежна та неупереджена організація міжнародної солідарності, стратегічною ціллю якої є зменшення страждання вразливих груп населення, які постраждали від конфлікту, шляхом надання інклюзивної, негайної та міжсекторальної гуманітарної допомоги, спрямованої на забезпечення здоров’я, захисту та базових потреб постраждалого від конфлікту населення, з особливим акцентом на внутрішньо переміщених особах, біженцях, особах з обмеженими можливостями/травмами та/або з ознаками психологічного стресу, одночасно зменшуючи ризики, спричинені ураженням вибухонебезпечними снарядами, сприяючи доставці допомоги в Україну та підтримуючи ширшу гуманітарну допомогу, щоб вона була більш інклюзивною.