Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. У зв’язку з тим, що Борис Джонсон оголосив про складення повноважень очільника Консервативної партії, глава Української держави висловив Прем’єр-міністрові щиру подяку за рішучу та безкомпромісну підтримку з перших днів повномасштабної російської агресії, а також за лідерство в обстоюванні інтересів України на міжнародній арені.

«Усі ми із сумом сприйняли цю новину. Не лише я, а й усе українське суспільство, яке вам дуже симпатизує. Весь мій Офіс та всі українці вдячні вам за допомогу. Ми не сумніваємося, що підтримка Великої Британії збережеться, але ваше особисте лідерство й харизма робили її особливою», — наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави поінформував співрозмовника про розвиток ситуації на фронті. Було обговорено поточний стан і перспективи українсько-британської співпраці. Окрему увагу сторони приділили питанням оборонної взаємодії та політичної підтримки України, повідомляє Офіс Президента.