Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
За місяць роботи в Харкові працівники Інспекції з паркування винесли 425 постанов про порушення правил паркування і стоянки автомобілів.
Як повідомив журналістам завідувач сектором загальноправової роботи департаменту територіального контролю Харківської міськради Олексій Бруслик, нині в місті працюють шість інспекторів і облаштовано понад 50 муніципальних парковок. Постанови про порушення правил паркування і стоянки співробітники департаменту територіального контролю, які входять до складу інспекції, надсилають поштою за адресою реєстрації власника автомобіля, а також залишають повідомлення про штраф під лобовим склом транспортного засобу. При цьому Олексій Бруслик зазначив, що за місяць роботи співробітникам Інспекції з паркування вдалося налагодити взаємодію з харківськими автовласниками.
За його словами, штраф за порушення правил паркування коливається в розмірі від 255 до 510 грн, залежно від тяжкості правопорушення. Всі кошти за сплачені штрафи надходять до бюджету міста.
Олексій Бруслик також розповів, що співробітники інспекції працюють над впровадженням в Харкові автоматизованої системи контролю сплати штрафів з паркування. Планується, що вона буде запущена в місті вже цього літа. Крім того, в департаменті планують значно розширити штат інспекторів – їх буде майже 40. У той же час міська влада активно працює над збільшенням кількості муніципальних паркувань. Зокрема, великий паркінг сьогодні будується в районі Харківського національного театру опери та балету ім. Лисенка.