Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У департаменті реєстрації Харківської міськради проводитимуть особисті прийоми громадян через відеозв’язок за допомогою інтернет-додатків «Skype» та «Viber».
За словами директора департаменту Олега Дробота, кожен бажаючий може записатися на прийом в онлайн-режимі на сайті департаменту реєстрації та у зручний для нього час зв’язатися з директором або керівником підрозділу департаменту через «Skype» та «Viber».
«На мій погляд, це дуже зручно – звернутися до чиновника безпосередньо за допомогою сучасних видів зв’язку, заощадивши при цьому час на вирішення свого питання. Якісний сервіс і комфорт городян – це пріоритетні для нас завдання від міського голови Геннадія Кернеса в сфері надання послуг», – наголосив Олег Дробот.
Він також зазначив, що ця послуга є альтернативною – при бажанні будь-який харків’янин може, як і раніше, потрапити на прийом до чиновника особисто.