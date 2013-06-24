Вчора, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про перерозподіл субвенції в обсязі 20 мільйонів гривень для придбання Харківською обласною військовою адміністрацією паливної деревини. Таким чином Харківщина отримала додаткові кошти на закупівлю та доставку безкоштовних дров мешканцям прифронтових територій. Про це повідомляє Урядовий портал.

Перерозподіл коштів здійснено за рахунок невикористаної субвенції Сумською ОВА. Відповідна пропозиція Сумської обласної військової адміністрації була підтримана на нараді під головуванням Віце-прем’єр-міністра Ірини Верещук.

Нагадаємо, за ініціативи Мінреінтеграції на початку жовтня Уряд затвердив розподіл субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам в обсязі майже 563 мільйони гривень для забезпечення населення особливо небезпечних регіонів безоплатними дровами.

Станом на кінець листопада Миколаївська та Херсонська обласні військові адміністрації, а також територіальні громади Харківської, Чернігівської, Дніпропетровської, Сумської та Донецької областей уклали всі договори з лісгоспами про закупівлю паливної деревини та розпочали доставку дров до населення прифронтових територій.