Харківська обласна рада проголосувала за перейменування Харківського академічного російського драматичного театру імені О.С. Пушкіна. З назви прибрали прізвище поета та слово «російський». Про це повідомляє Урядовий портал.

«Колектив театру ще 1 березня вирішив прибрати з назви театру «російський». Тепер установа називатиметься Харківський академічний драматичний театр. Без світла, без миру, без спокою, але все це тимчасово. Головне, що без росії», – наголосив Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Керівник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що росіяни майже рік рівняють Харків із землею, знищують культурні надбання та самі ж цілять ракетами у будівлі, що названі на честь їхніх письменників та діячів.

«Тільки у березні цей театр тричі потрапляв під ворожий обстріл: тоді росіяни пошкодили приміщення художнього цеху, вибухова хвиля вразила вікна, двері. Нація вандалів, яка не шанує минуле, і яка не заслуговує на майбутнє», – додав очільник Харківської ОДА.