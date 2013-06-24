Міністерство культури та інформаційної політики розширило Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України на 21 новий елемент. Відповідний наказ підписав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Внесені до Національного переліку елементи нематеріальної культурної спадщини представляють фактично всю Україну. І це дуже важливо, оскільки свідчить про незламність української культури та її життєздатність, попри всі намагання російського агресора знищити нашу ідентичність», — зазначив він.

До Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України додали такі елементи: Створення об’ємної сферичної різдвяної звізди села Мацьковичі; Традиційне харківське коцарство; Новорічну традицію буковинського маланкування; Різдвяний обряд «Мошу» (обряд чоловічої коляди); Знання, вміння та практики, що стосуються приготування та споживання біляївської рибної юшки; Знання і практики приготування сахновщинського короваю та інші.

Поповнення переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України відбулося завдяки злагодженій та ефективній роботі новоствореної Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики.

Рада розглядала номінаційні досьє всіх елементів нематеріальної спадщини та впродовж двох тижнів проводила консультації із громадами та ініціативними групами. Консультації тривають. На наступному засіданні національний перелік може поповнитися ще на десяток елементів.

Нагадаємо, першим рішенням Експертної ради з питань НКС при МКІП було рекомендувати елемент «Культура приготування українського борщу» до внесення до списку ЮНЕСКО за спеціальною процедурою як елемента, що потребує негайної охорони. Таке внесення відбулося 1 липня 2022 року.