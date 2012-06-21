Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Особливо гостро нестача медичних кадрів відчувається в диспансері радіаційного захисту населення. З цього медичного закладу звільнилося за останній тиждень 15 медичних працівників. За інформацією головного лікаря, реанімаційне відділення диспансеру, яке почало приймати хворих на коронавірус, покинули всі, крім одного, анестезіологи, три терапевти, медсестра, шість санітарок. Решта лікарів не звільнилися, але письмово відмовились працювати з такими хворими. Допомогу закладу надали фахівці госпіталю ветеранів війни, які надіслали в диспансер двох анестезіологів, обласна інфекційна лікарня, яка надала свого терапевта. І хоча ці лікарі, після розмови з ними, згодилися працювати у диспансері на постійній основі, це аж ніяк не вирішує проблему. Крім цього, не вистачає медсестер та іншого молодшого медперсоналу й у обласній клінічній інфекційній лікарні.
Залатати кадрову «дірку» в медичних установах взялися у Харківській облдержадміністрації, де зібрали на нараду керівників медичних та вищих навчальних закладів і коледжів, які готують медпрацівників. До них довели ситуацію, що склалася і попросили направити туди своїх викладачів та випускників. Ректори вишів та директори медичних коледжів відгукнулися на прохання обласного керівництва і поінформували, що серед цьогорічних випускників вже є немало тих, хто бажає працювати з хворими на коронавірус пацієнтами. Зокрема, в диспансер радіаційного захисту зголосилися прийти працювати дев’ять, а до обласної клінічної інфекційної лікарні—16 фахівців Куп’янського медичного коледжу імені Марії Шкарлетової . Крім того, ці випускники відмовилися від своєї законної відпустки і готові приступити до роботи вже 1липня.
Вийти на роботу у роботи в проблемні медичні заклади міста дали згоду й випускники Харківського обласного медичного коледжу. Про своє бажання працювати з хворими на COVID-19 повідомили вже кілька фельдшерів та медсестер і один рентген-лаборант.
Також за результатами наради, перелік потрібних лікарням фахівців отримав кожний ВНЗ та кожний медичний коледж регіону. Що ж стосується заяв лікарів, які відмовилися надавати хворим пацієнтам допомогу, з ними наразі вже працюють юристи.