Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Контракт на виконання цих робіт вартістю 1,27 мільярда гривень АТ «Турбоатом» та ДП «Електроважмаш» виграли на тендерних торгах, перемігши європейських і китайських конкурентів. У підписанні документа, яке відбулося 14 березня на заводі «Турбоатом», взяли участь Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична.
«Нам необхідно модернізувати енергетику. Нам потрібно зробити, щоб Україна стала енергетично незалежною, – підкреслив Володимир Гройсман, звертаючись до колективу «Турбоатому». – Це можливо зробити тоді, коли ви будете повністю включені в процес модернізації. Я абсолютно радий тому, що на міжнародному тендері саме ви здобули перемогу. І у нас сьогодні є можливість завантажити ваші потужності».
За словами Юлії Світличної для Харківщини це непросто контракт, а й упевненість у завантаженості підприємств, збільшенні обсягів і прибутковості виробництв, підвищенні зарплат і соціальних стандартів для працівників.
Голова ХОДА зазначила, що обидва підприємства виконують вимоги керівництва області щодо системного підвищення заробітної плати. За останні два роки вона зросла в 1,7 раза на кожному з цих підприємств.
«Юлія Олександрівна Світлична поставила завдання – максимально підвищити заробітну плату. Зараз рівень зарплат – близько 15 тисяч гривень, у промислово-виробничого персоналу – майже 20 тисяч гривень. Це конкурентна зарплата, вона дозволяє нам утримати людей», –зазначив генеральний директор АТ «Турбоатом» Віктор Суботін.
Він підкреслив, що в останні роки підприємство стабільно працює з прибутком – понад 3 мільярди гривень за три роки. За цей час «Турбоатом» реалізував продукції на 7 мільярдів гривень.
«У нас є портфель замовлень на найближчі 2 роки – понад 6 млрд грн. Він збалансований – це гідрогенерація, атомні станції, теплова генерація», – повідомив Віктор Суботін.
Так, кілька тижнів тому «Турбоатом» уклав контракт на 0,5 мільярда гривень з атомними станціями країни та буде постачати їм обладнання, аналогічне тому, яке раніше поставляла російська корпорація «Силові машини». Харків’яни розробили власну конструкцію та налагодили виробництво, забравши у промисловців РФ обслуговування атомників України.