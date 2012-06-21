Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
На саміті «Strive’19», який проходив у місті Дубай (ОАЕ) харківській делегації, яку представляли працівники управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів міськради, вдалося зацікавити потенційних партнерів для розвитку стартап-руху в столиці Слобожанщини.
Так, після обговорення учасниками саміту проблем і тенденцій розвитку підприємництва та інновацій в різних секторах і дисциплінах, харків’яни відвідали «Дубай Інтернет Сіті», де обмінялася досвідом з іноземними колегами в сфері розвитку стартап-руху. Начальник управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Вікторія Грецька-Миргородська зустрілася з фахівцями ТОП-рівня в сфері інновацій, в тому числі з представником «CEO Gulf Com Group» Прашанті Гулаті, який висловив бажання співпрацювати з Харковом у цьому напрямку. Він також відзначив високий потенціал України в сфері розвитку інновацій, проте підкреслив, що погане знання англійської мови серед представників цієї сфери є проблемою для виходу України на міжнародні ринки.
Крім того, зацікавленість у співпраці з Харковом і бажання допомогти в розвитку стартап-руху в місті висловили керівник стартап-центру «In5» Рекка Сетпал, виконавчий директор стартап-центру «In5» Ахмед Мансур, засновник «Smart Start Fund» і ментор в сфері стартапів університету «Skyline UC» Шарджі Петро Свобода, а також менеджер з розвитку бізнесу «Дубай Інтернет Сіті» Шамсой Аль Фаласі, з якими були проведені переговори під час саміту.
За словами Вікторії, завдяки тому, що управління дотримується багатовекторності в розвитку стартап-руху, ці домовленості вже не перші в цій сфері. Зокрема, у грудні харківська делегація відвідала Монако і домовилася про співробітництво та отримання рекомендацій від уряду країни.