Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Одна з харківських служб таксі, повідомляє SQ, реалізувала унікальний для України проект – надала споживачам гарантії того, що за обраним тарифом буде подаватися авто строго певного класу.
Нині на ринку послуг таксі багато служб надають споживачам можливість вибирати тариф – як правило, «економ», «стандарт» або «бізнес». Однак клас автомобіля, який приїжджає на замовлення, – це найчастіше – лотерея. Тому служба «30-40» поставила перед собою амбітну мету: впровадити на українському ринку перевезень таксі новий стандарт обслуговування споживачів.
«Для цього введено більш високі вимоги до класу та стану авто. І тепер в тарифі «Економ» всі автомобілі служби відповідають класу марок Daewoo або Lada 2000 – 2015 років випуску. У тарифі «Стандарт» – маркам Hyundai і Skoda 2005 – 2018 року випуску. У тарифі «Комфорт» – авто C- і D-класів від 2008 року випуску, а в тарифі «Бізнес» – D- і Е класів», – повідомив засновник служби таксі «30-40» Руслан Сайфулін і підкреслив, що у пасажирів, які користуються послугами таксі, повинна бути не тільки можливість вибору між тарифами, а й гарантія того, що за обраним тарифом буде подано авто строго певного класу.