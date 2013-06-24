11 березня відбудеться онлайн-аукціон з приватизації акцій розміром 100 % статутного капіталу приватного акціонерного товариства «Харківський електротехнічний завод «Трансзв’язок» зі стартовою ціною 12,3 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ФДМУ

Актив розташований за адресою: Харківська область, місто Харків, вул. Достоєвського, 16.

Стартова ціна — 12 275 700 гривень, розмір гарантійного внеска становить 1 227 570 гривень. Заявки для участі в електронному онлайн-аукціоні приймаються до 10 березня.

Підприємство побудоване у 1928 році займається виробництвом апаратури автоматичної локомотивної сигналізації та контролю швидкості і перевірки пильності машиністів, апаратури тональних рейкових кіл, релейні шафи та стативи постів ЕЦ, апаратура числового кодового автоблокування, апаратура зв’язку, апаратура живлення та трансформатори для пристроїв СЦБ та зв’язку.

До складу активу належать 31 зареєстрована одиниця нерухомого майна, зокрема нежитлові будівлі виробничого призначення. Загальна площа нерухомості складає 35848,1 м². Важливо, що через борги підприємства частина нерухомого майна знаходиться в податковій заставі. Загальна площа земельної ділянки, на якій розташований «Трансзв’язок» становить 8,5224 га.

Станом на 30.09.2021 року завод має прострочену кредиторську заборгованість – 7,6 млн гривень.